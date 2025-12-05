Расходы на содержание чиновников ограничат

Нормативы формирования таких расходов утверждены на 2026 год.

Губернатор Андрей Клычков распорядился об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на 2026 год. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы региона по планированию, экономике и финансам. Такие документы утверждаются ежегодно. Указанные нормативы нужны для оптимизации бюджетных расходов и сокращения неэффективных затрат. Они учитываются при верстке муниципальных бюджетов.

От того, укладываются муниципалитеты в установленные ограничения, зависят суммы некоторых дотаций, которые выдает им Орловская область. Для каждого муниципального образования губернатор Клычков утвердил свои собственные нормативы. Это необходимо для выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения.

Нормативы учитывают различные виды расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, в том числе оплату труда чиновников и депутатов, обслуживание административных зданий, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и другие. Иными словами, нормативы помогают контролировать расходы и обеспечивать сбалансированность местных бюджетов.

Каждый из них ограничивает максимальный размер расходов муниципального образования на указанные цели и устанавливает долю расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета муниципального образования. Так, для Орла норматив на 2026 год установлен в размере 0,161, для Ливен – 0,199, для Мценска – 0,203, для Орловского муниципального округа – 0,228, для Болховского района – 0,244 и т.д.

ИА “Орелград”