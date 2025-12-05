В Орле вручили удостоверения мировым судьям

Их получили трое человек.

Удостоверения вручали председатель Орловского областного суда Елена Суворова и спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Напомним, что кандидатуры мировых судей утверждает именно облсовет.

Документы получили Ольга Долгих (судебный участок Малоархангельского района), Андрей Самохвалов (судебный участок Дмитровского района) и Алина Семина (судебный участок №3 города Мценска и Мценского района).

«Судья — это не должность, это особая миссия служения закону и людям. Сегодня наша общая задача — обеспечить, чтобы в каждом, даже самом отдалённом уголке области, правосудие было справедливым, доступным и понятным для каждого жителя», — высказался Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»