Размещения здания медицинского центра в Орле проведут через слушания

«Точку опору» планируют открыть на улице Московской.

26 ноября состоялось заседание комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Одним из вопросов стало рассмотрение заявления Ирины Викторовны Андреевой. Она просила разрешить отклонение от установленных параметров строительства и реконструкции на земельном участке на улице Московской (кадастровый номер: 57:25:0030408:672). Предложены отступы от границ: с северной, западной и восточной сторон — 0, с южной — 1 метр. Это необходимо для размещения здания медицинского центра «Точка опоры».

Комиссия поддержала заявителя, указано в протоколе заседания. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручено передать документы в местный орган самоуправления, чтобы организовать общественные обсуждения или публичные слушания. Окончательное решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства будет принято после обобщения мнений горожан.

Отметим, участок площадью 2 992 кв. м был включен НПА ПАО Ростелеком в список непрофильных активов на выбытие в 2021 году. Судя по кадастровой карте, разрешенное использование земли – эксплуатация и обслуживание автоматической телефонной станции №5.

ИА “Орелград”