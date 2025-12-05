Орловщина резко сократила экспорт кормов для животных

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С начала этого года ведомство проконтролировало отгрузку 600 партий общим весом 20,6 тысячи тонн. Речь идёт не только о кормах, но также о продукции животноводства. Однако в основном — о кормовых добавках растительного происхождения.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатель снизился сразу на 28 тысяч тонн.

В 2025-м Орловщина отправила на экспорт 11 тысяч тонн свекловичного жома, 1,7 тысячи тонн подсолнечного шрота и 1 тысячу тонн шроевого шрота. Принимающими странами выступили Китай, Белоруссия и Киргизия.

Также известно, что с территории нашего региона отгружено 25 тонн готовой мясной продукции (в Узбекистан и Японию) и 338 тонн сыров и молочной сыворотки (в Узбекистан).

ИА «Орелград»