Новый инвестиционный тренд – переток средств с депозитов на фондовый рынок

5.12.2025 | 11:16 Новости, Экономика

Наблюдается заметный всплеск интереса к облигациям.

ИА “Орелград”

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук обозначил существенную смену предпочтений российских инвесторов: накопления постепенно перемещаются из банковских депозитов в более доходные финансовые инструменты.

После периода высоких ставок по вкладам россияне ищут способы сохранить привычную доходность (характерную для 2023–2024 годов). Основные направления перетока средств: фонды денежного рынка, облигационные фонды, рынок облигаций. По последним зафиксирован мощный всплеск, подчеркнул Виталий Сергейчук.

Тенденция совпадает с активизацией корпоративного сектора: более десяти эмитентов готовятся к публичным размещениям, ожидая благоприятных рыночных условий, среди них компании «новой» экономики и предприятия традиционных отраслей.

Основной драйвер размещений — российские инвесторы (как институциональные, так и розничные). Возвращение иностранного капитала рассматривается как дополнение к локальному спросу, а не его замена. При улучшении геополитической ситуации первую волну спроса могут сформировать инвесторы из дружественных регионов, прежде всего — с Ближнего Востока, отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Их интерес традиционно сосредоточен на дивидендных историях, сырьевых активах, инфраструктурных проектах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU