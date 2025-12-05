Новый инвестиционный тренд – переток средств с депозитов на фондовый рынок

Наблюдается заметный всплеск интереса к облигациям.

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук обозначил существенную смену предпочтений российских инвесторов: накопления постепенно перемещаются из банковских депозитов в более доходные финансовые инструменты.

После периода высоких ставок по вкладам россияне ищут способы сохранить привычную доходность (характерную для 2023–2024 годов). Основные направления перетока средств: фонды денежного рынка, облигационные фонды, рынок облигаций. По последним зафиксирован мощный всплеск, подчеркнул Виталий Сергейчук.

Тенденция совпадает с активизацией корпоративного сектора: более десяти эмитентов готовятся к публичным размещениям, ожидая благоприятных рыночных условий, среди них компании «новой» экономики и предприятия традиционных отраслей.

Основной драйвер размещений — российские инвесторы (как институциональные, так и розничные). Возвращение иностранного капитала рассматривается как дополнение к локальному спросу, а не его замена. При улучшении геополитической ситуации первую волну спроса могут сформировать инвесторы из дружественных регионов, прежде всего — с Ближнего Востока, отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Их интерес традиционно сосредоточен на дивидендных историях, сырьевых активах, инфраструктурных проектах.

ИА “Орелград”