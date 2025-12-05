На Орловщине зарегистрировали новый случай менингита

Теперь их уже два.

Ранее сообщалось, что болезнь нашли у студентки медицинского колледжа.

Известно, что вторая заболевшая — тоже девушка. Одна из пациенток находится в НКМЦ имени Круглой, другая — в Больнице имени Боткина.

Пациентка из НКМЦ поступила по госпитализации. Врачи оценивают её состояние как «средней тяжести», но надеются на лучшее.

Девушка, которая лечится в Больнице имени Боткина, уже пришла в норму, сообщают «Вести-Орёл». В это же учреждение поместили ещё двух пациенток. У них нет подтверждённого диагноза, однако они контактировали с одной из заболевших.

ИА «Орелград»