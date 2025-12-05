В Орле в корпусе кампуса завершились монолитные работы

5.12.2025 | 11:16 Важное, Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

Фото: ppk-ez.ru

«В одном из объектов – учебно-лабораторном корпусе – на сегодня завершены монолитные работы», – указал чиновник.

Корпус представляет собой пятиэтажное здание общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. Здесь будут получать образование около двух тысяч студентов.

Внутри создадут помещения для учебных занятий и лабораторных исследований, зоны для самостоятельной работы, центр прототипирования и реинжиниринга, зрительный зал с фойе. Также запланированы модульная библиотека, копировальный центр, столовая, другие бытовые и технические помещения.

Сейчас в корпусе ведутся работы по устройству кровли, наружных стен и внутренних перегородок, выполняется внутренняя отделка.

ИА «Орелград»


