В Орле в корпусе кампуса завершились монолитные работы

Об этом сообщил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

«В одном из объектов – учебно-лабораторном корпусе – на сегодня завершены монолитные работы», – указал чиновник.

Корпус представляет собой пятиэтажное здание общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. Здесь будут получать образование около двух тысяч студентов.

Внутри создадут помещения для учебных занятий и лабораторных исследований, зоны для самостоятельной работы, центр прототипирования и реинжиниринга, зрительный зал с фойе. Также запланированы модульная библиотека, копировальный центр, столовая, другие бытовые и технические помещения.

Сейчас в корпусе ведутся работы по устройству кровли, наружных стен и внутренних перегородок, выполняется внутренняя отделка.

ИА «Орелград»