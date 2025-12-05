Жители Мценска стали почётными донорами России

5.12.2025 | 13:33 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Службе крови Орловской области.

vk.com/public183089958

Звание присвоили Руслану Соклакову и Анастасии Кораблёвой. Торжественная церемония прошла во Мценской центральной городской библиотеке имени Новикова.

Донорам вручили медали и удостоверения.

Также гостями мероприятия стали студенты филиала Орловского медицинского колледжа. Сотрудники местного отделения Орловской станции переливания крови рассказали им о соответствующих процедурах, а также показали фотографии и видеоматериалы. Также ценной информацией поделилась врач-трансфузиолог Надежда Фатеева.

На сегодняшний день на территории Орловской области проживает 2462 почётных донора России.

ИА «Орелград»


