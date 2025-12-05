Орловская область продолжит кредитовать муниципалитеты

Условия кредитования заложены в закон о бюджете региона.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета утвердили бюджет Орловской области на три года вперед. Одна из норм главного финансового документа региона предусматривает предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям. Так, документом установлено, что в 2026 году кредиты будут предоставляться из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, в сумме до 14,315 миллиона рублей.

Область готова кредитовать муниципалитеты для частичного покрытия дефицитов их бюджетов на срок до пяти лет, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий, на срок до пяти лет. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности. И только при условии обеспечения исполнения муниципальным образованием обязательств по возврату ранее взятого бюджетного кредита.

Плату за такие займы можно назвать символической. Так, для ликвидации последствий стихийных бедствий они будут бесплатными, а в остальных случаях область прокредитует муниципалитеты под ставку в размере 0,1 процента годовых. Обязательное условие – использование бюджетных кредитов муниципальными образованиями должно соответствовать целям кредитования, указанным в договоре. В противном случае департамент финансов Орловской области может потребовать возврата денег. Он наделен правом по принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности.

Также законом о бюджете будет установлено, что в 2026 году правительство Орловской области вправе провести реструктуризацию денежных обязательств муниципальных районов, округов и городов по бюджетным кредитам. В частности, правительство получило право перенести срок погашения двух третьих задолженности, подлежащей погашению в 2026-2027 годах, на 2030-2035 годы. Однако погашение оставшейся одной трети задолженности должно производиться исходя из действующих графиков.

ИА “Орелград”