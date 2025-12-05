У орловцев снова выросла зарплата

Заработок жителей региона станет еще выше в 2026 году.

С 1 января 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 429-ФЗ минимальный размер оплаты труда будет повышен до 27 093 рубля в месяц. Об этом напомнила Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. Это означает, что зарплата многих официально работающих орловцев должна вырасти – если, конечно, работодатели не станут урезать им премии и другие выплаты на величину роста МРОТ.

Тем временем, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в сентябре 2025 года составила 62 614 рублей, увеличившись на 1,5 процента по сравнению с августом 2025 года. А в сравнении с сентябрем предыдущего года она увеличилась на 15,3 процента. Как сообщает Орелстат, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года выросла по сравнению с сентябрем 2024 года на 6,3 процента.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация: сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 85 601 рубль, в финансовой и страховой деятельности – 84 109 рублей, в обрабатывающих производствах – 72 751 рубль, в транспортировке и хранении – 70 590 рублей, в деятельности в области информации и связи – 68 513 рублей», – перечислили в Орелстате.

Далее в рейтинге по величине средней заработной платы расположились: строительство – 65 929 рублей в месяц, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 62 875 рублей, государственное управление – 61 667 рублей, оптовая и розничная торговля – 59 382 рубля, образование – 48 015 рублей, здравоохранение и сфера социальных услуг – 46 963 рубля, культура, спорт, организация досуга и развлечений – 46 226 рублей, сфера предоставления прочих видов услуг – 42 655 рублей, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 41 463 рубля.

ИА “Орелград”