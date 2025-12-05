Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Орле

Мероприятие проводит областная библиотека имени Бунина.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Патриотизм – источник героизма», посвященная Дню героев Отечества. Последний отмечается 9 декабря, дата была введена в календарь дней воинской славы и памятных дат России в марте 2007 года. Как напоминают организаторы, День героев Отечества – это глубокий символ уважения к воинской доблести и гражданскому подвигу, а исходным событием для его утверждения послужили события 9 декабря 1769 года – в тот день был учрежден Орден Святого Георгия, высшая награда страны.

«Традиция чествовать героев сохранялась вплоть до 1917 года и праздновалась как День георгиевских кавалеров, – говорят в «Бунинке». – Новый День героев Отечества символически соединяет героев разных периодов – Российской империи, Советского Союза и современной России, подчеркивая непрерывность воинской славы. Орден Святого Георгия, восстановленный в 2000 году, стал связующим звеном между героями разных эпох, превратив 9 декабря в день объединения национальной военной славы, а также в этот день чествуют всех граждан, проявивших храбрость и мужество».

На выставке представлена портретная галерея от рядовых солдат до маршалов. Среди них есть не только участники боевых действий, но и космонавты, спасатели, пожарные. Особый раздел выставки посвящен участникам специальной военной операции, о которых рассказывают, в том числе, выпуски «Российской газеты» и «Орловской правды». Экспозиция, прежде всего, направлена на молодых посетителей библиотеки.

«Об истории возникновения праздника, о небесном покровителе русского воинства Святом великомученике Георгии Победоносце, о восстановлении высшей воинской награды России и о возрождении патриотических традиций рассказывают публикации в журналах: «Родина», «Российская Федерация сегодня», «Военные знания», «Военно-исторический журнал» и в газетах «Красная звезда», «Первое сентября. История» и др.», – добавили в «Бунинке».

Тем временем в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина продолжает работу выставка «Забвению не подлежит», приуроченная ко Дню Неизвестного солдата. Это сравнительно новая памятная дата в российской истории, которая отмечается 3 декабря. Впервые его отметили в 2014 году, этот праздник призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

«Об истории возникновения памятного дня, о поисковых отрядах, усилиями которых многие неизвестные воины обретают свои имена, рассказывают публикации в журналах: «РФ сегодня», « Смена», «Мир музея», и др., – сообщала «Бунинка». – С методическими рекомендациями по организации и проведению тематических уроков ко дню Неизвестного солдата можно познакомиться на страницах изданий: «Преподавание истории в школе», «Вопросы литературы», «Знамя» и др.».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”