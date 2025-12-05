Сенатор рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО

В Орле к Вадиму Соколову обратились сами участники специальной военной операции.
Представитель нашего региона в Совете Федерации провёл личный приём в областном центре.
«Столкнулись с задержкой ежемесячных компенсационных выплат… Подобная ситуация абсолютно недопустима. По этим вопросам мною будут приняты незамедлительные меры», – указал он.
Также он рассказал, что участники СВО сообщили о «бытовых трудностях», в том числе, с подключением к интернету.
«Проблемы участников СВО и их семей – это наш общий и безусловный приоритет», – указал сенатор.
ИА «Орелград»