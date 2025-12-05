Уже сто орловцев подписали петицию о перебоях с мобильным интернетом

Её создала одна из жительниц Орловской области.

Петиция появилась на соответствующем сайте. Судя по её тексту, женщина проживает в посёлке Кромы. Однако она требует «вернуть стабильный мобильный интернет» не только там, но также во всём районе, в областном центре и во всём регионе.

Текст появился накануне, 4 декабря.

На данный момент петицию подписали уже 100 человек. Однако для этого нужно ввести на сайте лишь своё имя и фамилию, а также электронный адрес.

Напомним, что данный вопрос, действительно, часто поднимается орловцами. Так, тема мобильного интернета всплывает практически на каждом прямом эфире губернатора в социальных сетях.

ИА «Орелград»