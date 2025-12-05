В Орле подрядчика по капремонту внесли в черный список

Организация так и не приступила к предусмотренным договором работам.

Орловское УФАС России посчитало действия компании «Авис Плюс» недобросовестными и включило сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это означает, что компании в течение трех лет будет закрыт доступ к участию в государственных и муниципальных закупках. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, ООО «Авис Плюс» не исполнило контракт, заключенный по итогам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Речь идет о доме № 6, расположенном по Московскому шоссе. Тендер объявлял региональный Фонд капитального ремонта, который заем и подал заявление в антимонопольную службу о включении сведений в отношении указанной выше компании в реестр недобросовестных поставщиков. Она выиграла торги, с ней заключили контракт. Последний предусматривал, что работы по капремонту подрядчик должен был выполнить до 28 ноября 2025 года.

«Однако обязательства Обществом не исполнены в полном объеме, к выполнению работ подрядная организация не приступила. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган. УФАС посчитало действия ООО «Авис Плюс» недобросовестными и включило Общество в РНП», – уточнили в региональной антимонопольной службе.

Ранее Орловское УФАС защитило от недобросовестного поставщика школу № 29 имени Д.Н. Мельникова города Орла. Администрацией областного центра на официальном сайте госзакупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку в школу гимнастического бревна. На участие в аукционе была подана одна заявка – от компании «Спорттендер», с которой и был заключен контракт. Компания обязалась поставить в школу бревно до 31 августа.

«Однако в установленный срок товар в школу не поступил, – сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского УФАС. – Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган. УФАС посчитало действия «Спорттендер» недобросовестными и включило Общество в РНП. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках».

