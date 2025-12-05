В Орле пенсионеры вынуждены танцевать в шубах

5.12.2025 | 14:43 ЖКХ, Новости

Общество «Знание» встречает зиму в неотапливаемых помещениях.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О проблеме рассказали «Вести-Орёл».

«Мы получили документ о том, что снабжающая теплом организация расторгает с нами договор. Причина – появился новый собственник здания», – рассказала председатель правления областной организации «Знание» Татьяна Кононыгина.

Общество базируется в здании на бульваре Победы, где ранее размещался филиал Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. «Знание» занимает верхний этаж и подвальные помещения. На первых двух этажах с августа этого года должны располагаться Росимущество и УФСИН. По факту ведомства ещё не переехали, хотя очевидно, что подготовка к этому перемещению уже идёт.

Однако, как утверждают в «Знании», «новосёлы» пока что не предприняли никаких усилий по подготовке к зимнему периоду. «Тепловой узел размонтирован. В батареях вода, которая, превратившись в лёд, может повредить систему», – констатирует СМИ.

В итоге участники общественной организации вынуждены общаться, танцевать, заниматься творчеством и спортом, не снимая верхнюю одежду и головные уборы. По их словам, в помещениях даже холоднее, чем на улице.

Прокуратура уже разбирается в этой ситуации. Также в «Знании» «намерены рассчитать свою долю в здании, чтобы договориться с теплоснабжающей организацией». Однако для этого потребуется согласие всех собственников.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU