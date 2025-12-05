В Орле пенсионеры вынуждены танцевать в шубах

Общество «Знание» встречает зиму в неотапливаемых помещениях.

О проблеме рассказали «Вести-Орёл».

«Мы получили документ о том, что снабжающая теплом организация расторгает с нами договор. Причина – появился новый собственник здания», – рассказала председатель правления областной организации «Знание» Татьяна Кононыгина.

Общество базируется в здании на бульваре Победы, где ранее размещался филиал Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. «Знание» занимает верхний этаж и подвальные помещения. На первых двух этажах с августа этого года должны располагаться Росимущество и УФСИН. По факту ведомства ещё не переехали, хотя очевидно, что подготовка к этому перемещению уже идёт.

Однако, как утверждают в «Знании», «новосёлы» пока что не предприняли никаких усилий по подготовке к зимнему периоду. «Тепловой узел размонтирован. В батареях вода, которая, превратившись в лёд, может повредить систему», – констатирует СМИ.

В итоге участники общественной организации вынуждены общаться, танцевать, заниматься творчеством и спортом, не снимая верхнюю одежду и головные уборы. По их словам, в помещениях даже холоднее, чем на улице.

Прокуратура уже разбирается в этой ситуации. Также в «Знании» «намерены рассчитать свою долю в здании, чтобы договориться с теплоснабжающей организацией». Однако для этого потребуется согласие всех собственников.

ИА «Орелград»