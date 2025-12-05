В московском метро запустили орловский поезд

В церемонии участвовали Зюганов и Клычков.

Как сообщает федеральный «Первый канал», поезд будет ходить по Серпуховско-Тимирязевской линии — до середины следующего года. Ожидается, что за это время он перевезёт около пяти миллионов человек.

Запуск приурочили к очередной годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой в ходе Великой Отечественной войны. В ней участвовали почётный гражданин Орловщины и Орла, глава КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Андрей Клычков.

«Я благодарю метрострой, метрополитен и Сергея Семеновича Собянина, который не только откликнулся на эту идею, но и максимально помог её реализовать. Вы увидите уникальный духовный поезд, который передаст сокровища русского языка, русской культуры, русской традиции, без которой невозможно побеждать», – высказался Зюганов.

Поезд украшен в технике орловского списа. В вагонах можно ознакомиться с биографиями знаменитых орловцев, а также узнать о важных исторических событиях, связанных с нашим регионом.

ИА «Орелград»