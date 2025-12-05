В Орле создали церковную комиссию по вопросам отпевания самоубийц

Новый коллегиальный орган имеет канонический статус.

Каноническая комиссия по вопросам церковного брака и отпевания самоубийц учреждена в Орловской епархии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Ее председателем назначен протоиерей Николай Евдокимов. К компетенции нового коллегиального органа отнесены вопросы, связанные с признанием церковного брака утратившим каноническую силу, возможностью вступления во второй или третий церковный брак, заключением брака со старообрядцами и инославными христианами, церковным погребением (отпеванием) и молитвенным поминовением людей, добровольно ушедших из жизни.

«Каноническая комиссия осуществляет прием и предварительное рассмотрение обращений верующих, фактически проживающих на канонической территории Орловской епархии, – пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. – Обращения могут подавать лица, имеющие постоянную или временную регистрацию, а также предоставившие иные документы, подтверждающие проживание на территории города Орла и Орловского муниципального округа, а также Болховского, Дмитровского, Знаменского, Кромского, Мценского, Сосковского, Троснянского, Урицкого, Хотынецкого и Шаблыкинского районов Орловской области».

Документы от просителей принимают в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла, расположенном ну улице Нормандии-Неман. К каждому прошению надо приложить оригиналы необходимых документов в соответствии с характером обращения. Для рассмотрения вопроса об отпевании лиц, покончивших с собой, а также для благословения на второй церковный брак необходимо заполнить типовые бланки-анкеты. Прием заявителей ведется дежурным священнослужителем с понедельника по пятницу включительно, с 11:00 до 16:00. Прошения и прилагаемые документы заявители должны подавать лично.

ИА «Орелград»