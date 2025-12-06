КСП проверила благоустройство парка культуры во Мценске

Аудиторы изучили нюансы ремонта пешеходных дорожек.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку выполнения работ по благоустройству Парка культуры и отдыха в 2025 году, в части ремонта пешеходных дорожек. Курировало проект управление жилищно-коммунального хозяйства, которое выбрало подрядчика в рамках электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта составляла 9,155 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано две заявки. Обе были допущены к участию, а победу присудили тому, кто предложил наименьшую цену – 9,11 миллиона рублей.

Управление ЖКХ в итоге заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем. КСП отметила в своем отчете, что экономия бюджетных средств при проведении закупки составила 0,5 процента от начальной цены. Аудиторы обратили внимание на то, что первоначально срок окончания окончание работ было установлен 25 июля 2025 года. Однако затем стороны заключили дополнительное соглашение, сместив срок окончания работ на 5 августа 2025 года.

Аудиторы увидели в этом нарушение. Из отчета КСП следует, что законом не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении. Исключение сделано только на случай, если меняются сроки исполнения отдельных этапов контракта. В данном случае контракт не был разделен на этапы, поэтому КСП посчитала, что чиновники управления неправомерно применили тот пункт закона, который допускает изменение существенных условий контракта. А именно таковыми посчитали аудиторы изменение срока выполнения работ.

Далее последовали такие выводы: раз дополнительное соглашение было заключено неправомерно, значит, подрядчик сдал работы (на сумму 4,631 миллиона рублей) с опозданием на 10 дней. Следовательно, ему должны были начислить пени, но заказчик этого не сделал. Хотя и заказчика в данной ситуации можно понять – он ведь не считал заключение дополнительного соглашения и сдвиг сроков окончания работ неправомерными действиями.

Еще одним нарушением в КСП называют то, что работы на 4,478 миллиона рублей были приняты заказчиком без обеспечения гарантийных обязательств. Со своей стороны, заказчик оплатил часть работ на сумму 4,631 миллиона рублей с опозданием на 27 дней. По итогам контрольного мероприятия представление об устранении нарушений было направлено в адрес управления ЖКХ администрации Мценска, а информация – в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»