В Орле разберут мифы украинской пропаганды

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение презентации 2-й книги «Мифологизация истории Украины как оружие в борьбе с Россией», изданной под редакцией кандидата исторических наук Л.П. Решетникова. Мероприятие пройдет 9 декабря 2025 года в 14:00 и будет приурочено ко Дню героев Отечества. Приглашаются все желающие. Указанная книга была издана НБФ «Наследие» в рамках реализации проекта «Вернуться в Россию: история как путь в будущее» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Книгу представит один из ее авторов Виталий Юрьевич Даренский – историк, доктор философских наук, профессор кафедры журналистики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, – сообщили в «Бунинке». – Статья Даренского «Украинские этнические мифы: к вопросу о происхождении «украинцев»» развенчивает популярную среди современных украинских националистов версию о Киевской Руси как «древней Украине».

Ранее НБФ «Наследие» сообщал, что вторая книга «Мифологизация история Украины как оружие в борьбе с Россией», как и первая, представляет собой сборник статей по мифам украинской пропаганды. Авторами выступили известные российские историки, писатели, публицисты и политологи, специалисты не только в русской истории, но и в смежных с ней гуманитарных науках.

Например, статья доктора исторических наук С.В. Алексеева «Мифы о крещении Руси» опровергает версию о крещении Руси «огнем и мечом», широко распространенную и культивируемую среди радикальной, «неоязыческой» части украинских националистов. Автор проанализировал многочисленные исторические письменные источники, в том числе сохранившиеся тысячелетний византийские, южнославянские и западноевропейские записи. Ни в одной из них не нашлось сведений о сколько-нибудь массовом сопротивлении населения Древней Руси крещению, за исключением незначительных локальных эпизодов, «впоследствии раздутых ангажированными исследователями».

Доктор Даренский в своей статье напоминает, что сам термин «Украина» не имеет глубоких исторических корней. Он окончательно сложился только в ХХ веке в качестве замены более старинному термину «Малороссия». А население Малороссии не считало себя отдельным от русских народом. Автор также отмечает, что миф об «отдельном» от Украины формировании Руси в период удельной раздробленности изобрел без каких-либо серьезных оснований украинский националистический историк начала ХХ века Грушевский.

Возрастное ограничение: 12+

