В Орловском округе избавятся от сторожей

Окружные власти определились с бюджетной политикой на три года вперед.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы утвердили власти Орловского муниципального округа. Базовая цель – безусловное исполнение действующих расходных обязательств с приоритетом на социальные обязательства. Окружные власти постановили, что в 2026-2028 годах продолжится реализация поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по обеспечению адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей. Продолжится реализация комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в экономике Орловского муниципального округа для сохранения устойчивости и стабильности бюджетной системы.

«В таких условиях одними из ключевых вопросов бюджетной политики являются обеспечение устойчивости местного бюджета, укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, направленной на сбалансированное распределение имеющихся бюджетных ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие», – говорится в документе.

Одной из основных задач станет оптимизация расходов на муниципальное управление. Этот комплекс мероприятий предусматривает: оптимизацию расходов на текущее содержание органов местного самоуправления; централизация отдельных полномочий органов местного самоуправления; повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Орловского муниципального округа. Другой комплекс мероприятий предусматривает оптимизацию расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы.

В частности, здесь предполагается уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений, в том числе сторожей, поваров, уборщиков помещений, водителей, завхозов, электриков, рабочих и слесарей. Но предварительно будет проведен анализ нагрузки на бюджетную сеть: количество муниципальных бюджетных учреждений, контингент, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных бюджетных учреждений и т.д.

Если потребуется, окружные власти готовы провести реорганизацию бюджетной сети, в том числе укрупнение или объединение муниципальных учреждений, загруженных менее чем на 50 процентов. Предполагается продажа «излишнего» и консервация неиспользуемого имущества муниципальных учреждений, потенциальное выделение земельных участков для их последующей реализации или сдачи в аренду. Также предусматривается передача несвойственных для бюджетных учреждений функций на аутсорсинг (организация теплоснабжения и питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся) и вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения.

