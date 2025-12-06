Очистные сооружения в Нарышкино пока останутся без очистки

Суд рассмотрел спор чиновников с коммунальщиками.

Дело по исковому заявлению администрации поселка городского типа Нарышкино Урицкого района рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск был подан к обществу с ограниченной ответственностью «Жилводсервис». В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика выступили прокуратура региона и УФССП России по Орловской области.

Администрация Нарышкино просила суд обязать «Жилводсервис» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу произвести работы по концессионному соглашению, заключенному в феврале 2022 года. Так, чиновники требовали привести в исправное, рабочее состояние сооружения, биологической очистки 1975 года постройки и произвести их запуск.

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором указал, что, во-первых, разработка научно-проектной документации может быть завершена не ранее марта 2027 года. Во-вторых, компания не обязана приводить в исправное состояние и запускать очистные сооружения. Прокуратура Орловской области представила в материалы дела отзыв на исковое заявление, из которого следует, что доводы истца являются необоснованными, противоречат требованиям законодательства и не подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года был проведен комиссионный осмотр канализационных очистных сооружений, расположенных на территории Урицкого района, в том числе в Нарышкино. Тогда же был зафиксирован факт отключения очистных сооружений. Комиссией было выявлено: «аэротены находятся в аварийном состоянии, в связи с коррозийным воздействием на металл. Видны сквозные отверстия на аэротенах. Опорные кирпичные стены частично разрушены. Требуется замена опоры ЛЭП. Необходим резервный комплект оборудования для подачи воздуха».

По мнению чиновников, «Жилводсервис» использовал данные очистные сооружения, владел, пользовался ими и получал доход, однако не осуществлял надлежащего содержания, не своевременно проводил текущий ремонт. В результате «халатное отношение» привело к аварийному состоянию объектов. Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что канализационные очистные сооружения не передавались «Жилводсервису» по концессионному соглашению от 1 февраля 2025 года.

Более того, еще в январе 2013 года Урицкий районный суд именно на администрацию поселка Нарышкино возложил обязанность по организации проведения капитального ремонта спорных очистных сооружений, дав ему на это 24 месяца со дня вступления решения суда в законную силу. С тех пор прошло уже 12 лет, а решение районного суда, получается, до сих пор не исполнено. Вот и арбитраж, изучив все материалы и доводы сторон, решил в удовлетворении исковых требований администрации Нарышкино отказать. Возможно, проигравшая сторона подаст жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”