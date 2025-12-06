В Орловской области незаконно установили тарифы на воду

Коллективная жалоба жителей поселка на коммунальщиков подтвердилась.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по затянувшемуся делу о нарушении антимонопольного законодательства. Оно было возбуждено летом 2024 года. Как уже рассказывал «Орелград», коллективное обращение подали жители поселка Жудерский Хотынецкого района. Они пожаловались на то, что в поселке сменился гарантирующий поставщик воды. Обслуживать жителей стало ООО «Коммунсервис», которое, по мнению жителей, неправомерно повысило тарифы на воду.

В сентябре 2024 года к участию в деле была привлечена администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района. Срок рассмотрения дела неоднократно продлевался, потом оно было приостановлено и только в середине ноября этого года возобновлено. Но комиссия УФАС во всем разобралась и вынесла решение. Изучив накопившиеся документы и сведения, она усмотрела в действиях ООО «Коммунсервис» нарушение пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Выразилось оно в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования при установлении тарифов на питьевую воду в сфере водоснабжения и водоотведения. Указанные действия ООО «Коммунсервис», по мнению комиссии, привели к ущемлению интересов неопределенного круга лиц, а именно жителей поселка Жудерский.

Комиссия установила, что 1 апреля 2024 года администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения заключила с «Коммунсервисом» договор на техническое обслуживание объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Предыдущей водоснабжающей организацией в поселке было МКП «ДоброХот». «Коммунсервис» сразу издал приказ об установлении платы за услугу холодного водоснабжения и водоотведения.

Антимонопольщики выяснили, что стоимость услуг компания определила самостоятельно, и уже с 1 апреля 2024 года жителям поселка в едином платежном документе стоимость оплаты за холодное водоснабжение начали указывать в размере 48,64 рубля за кубометр, стоимость водоотведения – 30,65 рубля за кубометр. Для сравнения, «ДоброХот» оказывал аналогичные услуги по тарифу 33,64 рубля за кубометр. По закону водоснабжение и водоотведение является регулируемым видом деятельности, то есть тарифы на данные услуги подлежат государственному регулированию.

Они устанавливаются на основании предложения регулируемой организации по результатам проверки экономической обоснованности заявленных расходов, после представления в органы власти всех предусмотренных законодательством необходимых обосновывающих документов. Но выяснилось, что «Коммунсервис» не обращался в департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области с заявлением об установлении тарифов.

УФАС признало компанию нарушителем антимонопольного законодательства. Но решило предписание об устранении нарушений ей не выдавать, так как в настоящее время действует новый договор. Администрация Хотынецкого района заключила с ООО «Современные Комплексные Услуги» концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории сельских поселений всего района. Тем не менее, комиссия УФАС решила рассмотреть в установленном порядке вопрос об административной ответственности ООО «Коммунсервис» за нарушение антимонопольного законодательства.

ИА «Орелград»