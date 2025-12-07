Неправомерные расходы на 194 миллиона рублей вскрыли в Орле

Озвучены итоги проверки работ по благоустройству города.

Отчет представила Контрольно-счетная палата города Орла. Она провела плановую проверку целевого и эффективного использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла». Часть средств на ее реализацию поступила в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Аудиторы изучили, как тратились деньги на общественные территории в 2023 и 2024 годах.

По итогам проверки объем неправомерного расходования бюджетных средств был оценен в размере 194,723 миллиона рублей. Сложилась эта сумма «в связи с принятием и оплатой работ по муниципальным контрактам без предоставления обеспечения гарантийных обязательств в общей сумме 19,895 миллиона рублей, принятием и оплатой светодиодных светильников и их комплектующих, не соответствующих условиям муниципальных контрактов и документам о приемке».

Неэффективное использование бюджетных средств, по подсчетам КСП, составило 8,158 миллиона рублей. Здесь речь идет о деньгах, потраченных на оплату некачественно оказанных услуг по составлению проектной документации и на оплату некачественно выполненных работ, а также на поставку оборудования, качество которого не выдержало гарантийного срока. Вскрыты и факты причинения ущербу бюджета города Орла в сумме 212,1 тысячи рублей – столько денег было заплачено за фактически невыполненные работы при благоустройстве общественных территорий.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлена информация – и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», – сообщила КСП.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Орловскому городскому Совету народных депутатов, а информация – мэру города Орла, управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, финансовому управлению, прокурору Советского района и Управлению МВД России по городу Орлу.

