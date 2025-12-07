За подключение воды к «Титанику» не заплатили

Водоканалу пришлось идти в суд за оплатой контракта.

Иск муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Претензии были предъявлены к казенному учреждению «Орелгосзаказчик». Истец просил о взыскании с ответчика накопившейся задолженности и пени с ее дальнейшим начислением. Ответчик в судебном заседании подтвердил наличие задолженности по договору.

Этот договор, как следует из материалов дела, еще в марте 2023 года был заключен между МПП ВКХ «Орелводоканал» и КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он предусматривал подключение, то есть технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения многофункционального медицинского центра БУЗ «Орловская областная клиническая больница». Этот «объект незавершенного строительства», расположенный в Орле на бульваре Победы, в простонародье известен как «Титаник».

Суд установил, что «Орелводоканал» исполнил взятые на себя обязательства по договору и произвел техническое присоединение так называемого объекта подключения – многофункционального медицинского центра БУЗ «ООКБ» – к централизованной системе холодного водоснабжения. Данный факт подтверждается актом о подключении, подписанным обеими сторонами договора без замечаний и возражений. За выполненную работу заказчик должен был заплатить 210 335,4 рубля – 15 процентов полной платы за подключение, в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении. Но не сделал этого до сих пор.

Учитывая многомиллиардные траты на «Титаник» за последние два десятилетия, указанная сумма задолженности – это буквально капля в море. Тем не менее, «Орелгосзаказчик» долг не погасил, на претензию об оплате задолженности не отреагировал. И вот, спустя два с половиной года, арбитраж постановил взыскать с областного «Орелгосзаказчика» в пользу муниципального водоканала 281 881,8 рубля. Помимо задолженности в эту сумму суд включил набежавшие пени. И начисление пени будет продолжаться по день фактической оплаты всей задолженности, исходя из суммы основного долга 210 335,4 рубля и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

ИА «Орелград»