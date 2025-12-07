Облик памятника воинам-интернационалистам запретили изменять

Новые правила к содержанию памятника утвердили областные власти.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов утвердил границы и правовой режим использования территории объекта культурного наследия местного муниципального историко-культурного значения «Памятник воинам-интернационалистам». Он был открыт в 1996 году. Памятник расположен в городе Ливны, на улице Гайдара. Проект границ был разработан в 2025 году на основании государственного контракта.

На территории объекта культурного наследия традиционно разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Этим разрешительный список ограничивается, а список запретов состоит из нескольких пунктов. Прежде всего, в границах памятника нельзя проводить работы, изменяющие предмет его охраны либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

Запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия (в случае, если предмет его охраны не определен). Под запретом – строительство новых капитальных объектов в границах памятника, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов.

Распространение наружной рекламы на объекте также запрещено, поскольку это запрещается федеральным законодательством для памятников, официально включенных в соответствующий государственный реестр. Нельзя использовать памятник под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, загрязняющих предметов и веществ, под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, хотя в данном случае трудно себе даже представить подобные ситуации.

Аналогичные ограничения введены в отношении другого ливенского объекта культурного наследия местного историко-культурного значения – «Мемориального комплекса», открытого в 1980 году на площади Победы.

ИА «Орелград»