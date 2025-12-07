В Орле подешевело общежитие, выставленное на “Авито”

Теперь приобрести четырёхэтажное здание можно за 50 миллионов рублей.

Объявление опубликовано от имени Областного потребительского общества “Союз Орловщины”.

Здание находится в Советском районе на улице Куйбышева, 6-А (недалеко от Наугорского шоссе). Когда-то оно являлось общежитием Кооперативного техникума.

Общая площадь здания составляет 2110 квадратных метров.

Общежитие предлагают купить с 2024-го года. Однако на днях цена снизилась с 52 до 50 миллионов. Возможно, теперь на него найдётся покупатель.

ИА “Орелград”