В Орле подешевело общежитие, выставленное на “Авито”

7.12.2025 | 9:45 Новости, Экономика

Теперь приобрести четырёхэтажное здание можно за 50 миллионов рублей.

www.avito.ru

Объявление опубликовано от имени Областного потребительского общества “Союз Орловщины”.

Здание находится в Советском районе на улице Куйбышева, 6-А (недалеко от Наугорского шоссе). Когда-то оно являлось общежитием Кооперативного техникума.

Общая площадь здания составляет 2110 квадратных метров.

Общежитие предлагают купить с 2024-го года. Однако на днях цена снизилась с 52 до 50 миллионов. Возможно, теперь на него найдётся покупатель.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU