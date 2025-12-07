Судьба двух брошенных плотин под Орлом повисла на волоске

Удивительные страсти разгорелись в отношениях между чиновниками.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению регионального департамента надзорной и контрольной деятельности к администрации Свердловского района. Истец просил о признании бездействия районных чиновников незаконным и обязании их принять меры по принятию в муниципальную собственность двух гидротехнических сооружений в деревне Яковлево.

Департамент в иске указал, что ранее было проведено комиссионное обследование плотин – в соответствии с областным планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственники которых неизвестны. Одна плотина находится на безымянном ручье – правом притоке ручья Бич. Кстати, она была принята районными властями на учет как бесхозяйная еще 19 мая 2015 года.

Вторая спорная плотина находится на ручье Бандала. Она также была принята на учет как бесхозяйная еще 19 мая 2015 года. По мнению департамента, к вопросам местного значения относится участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Но на запрос департамента истца администрация Свердловского района сообщила, что «потребности в вышеуказанных гидротехнических сооружениях не имеется». Департамент в свою очередь обращает внимание на то, что по плотинам в деревне Яковлево проходит дорога межмуниципального значения. Аналогичный спор ранее рассматривался районным судом, и там департамент проиграл. Правда, вышестоящая инстанция решение отменила и направила дело на рассмотрение уже в арбитраж.

Свердловские чиновники исковые требования вновь не признали. По их версии, действующее законодательство не предусматривает обязанность органов местного самоуправления принимать в собственность гидротехнические сооружения. В отзыве на иск они указали, что спорные объекты поставлены на учет как бесхозяйные. Но последующее оформление на них права муниципальной собственности не является обязанностью местных властей.

Полномочия в сфере безопасности гидротехнических сооружений федеральным законодательством возложены на департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области, считают районные власти. Суд установил, что две спорные плотины действительно более 10 лет назад были поставлены на учет администрацией Свердловского района как бесхозяйные объекты недвижимости. С тех пор их статус не менялся, а это означает, что за ветшающими плотинами официально никто следить не обязан.

В декабре 2024 года комиссия осмотрела эти гидротехнические сооружения, чтобы оценить их техническое состояние и рассчитать вероятный вред при аварии плотин, который может быть причинен жизни и здоровью местных жителей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц. Визуальный осмотр показал, что «риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2025 года, не прогнозируются». Комиссия также отметила, что по плотинам действительно проходит автомобильная дорога «Змиевка – Никольское» – «Яковлево – Змиево».

Решить проблему пока не удалось. Спорные гидротехнические сооружения не значатся в реестре федерального имущества, реестре имущества Орловской области и реестре муниципальной собственности. В отзыве на заявление ответчик указал, что колхозы в свое время самовольно запрудили ручьи для поения скота. Технические паспорта на гидротехнические сооружения не изготавливались, поэтому сейчас целевое назначение сооружений установить не удалось. А Конституционный суд РФ неоднократно отмечал: решение вопроса о допустимости нахождения в муниципальной собственности дамб, расположенных на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, должно приниматься с учетом целевого назначения.

Соответственно, в муниципальную собственность не должно включаться имущество, не предназначенное для решения вопросов местного значения, содержание которого для муниципального образования является нецелесообразным и обременительным. В данном случае целевое назначение определено не было, и арбитраж отказал департаменту в удовлетворении заявленных требований. Судьба брошенных плотин осталась туманной, но на решение орловского арбитража может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

