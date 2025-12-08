Более 3,3 млн рублей сэкономили орловцы, оплачивая поездки смартфоном по карте «Мир»

Пассажиры активно пользуются специальным предложением.

Фото предоставлено пресс-службой платёжной системы «Мир»

Жители Орловской области за три месяца сэкономили 3,3 миллиона рублей. Такой эффект дала акция платежной системы «Мир». Она стартовала 1 сентября и позволяет снизить стоимость каждой поездки в общественном транспорте на 6 рублей.

Как это работает?

Чтобы снизить стоимость поездки в общественном транспорте Орловской области, необходимо оплатить её картой «Мир», загруженной в смартфон.

  • Для этого подойдут такие приложения, как, например, Mir Pay и другие (привязать карту следует предварительно).
  • В транспорте достаточно приложить к терминалу оплаты мобильное устройство с поддержкой NFC-функции. Следует удерживать смартфон  до отображения результата на экране.
  • С карты спишется на 6 рублей меньше, чем предполагает действующий тариф. На одном рейсе допускается несколько оплат одним мобильным устройством с загруженной картой «Мир» (если у перевозчика нет технических ограничений).
  • Проконтролировать сумму списания можно в мобильном приложении банка, а также с помощью push- или СМС-уведомлений.
  • По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Возможность сэкономить есть до 31 декабря 2025 года в автобусах, курсирующих по Орловской области, троллейбусах и трамваях в Орле. Всего порядка 230 маршрутов. На текущий момент в регионе около 750 транспортных средств оснащены необходимыми терминалами.

Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова отметила, что пассажиры могут не волноваться по поводу мобильного интернет-соединения.

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона − даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», — подчеркнула Мария Точилова.

Популяризация бесконтактных банковских карт не несет дополнительных расходов для перевозчиков – все затраты компенсируются организатором акции.

Также отметим, оплата мобильным устройством – это очень удобно. Не нужно искать мелочь, носить с собой карты. NFC−функции есть практически в любом современном смартфоне, а телефон – всегда под рукой. Мало кто из современных людей выходит без него из дома.

Фото предоставлено пресс-службой платёжной системы «Мир»

На каких маршрутах действует скидка?

Маршруты, где можно сэкономить, охватывают всю Орловскую область. Они проходят через города Орел, Мценск, Ливны, Дмитровск, небольшие населенные пункты и деревни. На 6 рублей меньше можно платить в транспорте учрежденного областью «АТП», МУП «ТТП» Орла, ООО «Покровская КТС», АО «ЭкоСервис», АО «Коммунальщик». Помимо муниципальных и государственных перевозчиков, к акции присоединился целый ряд коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей.

Общественный транспорт Орловской области сегодня работает на 289 маршрутах и имеет разветвленную сеть в крупных городах, позволяя добраться от окраин к центру и обратно. По данным Орелстата, в 2024 году автобусами общего пользования по Орловской области перевезено 46,7 млн человек.  За январь-октябрь 2025 – 39,8 миллиона.

В Орле сохранилась единственная в Черноземье трамвайная система − первый вагон был запущен в нашем городе более 127 лет назад. Троллейбусное движение в этом году отмечает 57-летие. Экологичный и вместительный электротранспорт обеспечивает доступность промышленных зон и «старого города». И почти 85% транспортных средств в Орловской области оснащены терминалами для бесконтактной оплаты.

С полным перечнем маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. По ссылке также доступна подробная информация о правилах предоставления скидки на проезд.

Фото предоставлено пресс-службой платёжной системы «Мир»

Качественное обновление транспортной системы

В 2022 году для Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла было приобретено 48 низкопольных автобусов, а также 32 – марки ПАЗ. Они позволили заменить маловместительные транспортные средства и расширили возможности поездок для маломобильных граждан. В 2024 году 80 новых автобусов распределены между несколькими муниципалитетами и районными центрами. Все транспортные средства оснащены видеонаблюдением, голосовыми информаторами и системой учета пассажиропотока. Обновление позволило сократить количество жалоб на транспортное обслуживание со стороны населения почти на треть. Случаи неисполнения рейсов стали единичными, подчеркнули в КУ ОО «Организатор перевозок».

В ноябре 2025 года  АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передало орловским перевозчикам автобусы для межмуниципального сообщения. После государственной регистрации и необходимой подготовки новые транспортные средства начнут курсировать по  направлениям, связывающим областной центр с населёнными пунктами: Мценск, Кромы, Нарышкино, Знаменское, Шиловский, Топкое, Хотетово, Ломовое, Троицкое, Красная Заря.

Для удобства жителей Образцово и микрорайона Лужки на маршрут № 420 выйдут два низкопольных автобуса «Газель Сити», проинформировал Портал Орловской области. На маршрут № 403 «Орел – Мценск» выйдут пять низкопольных автобусов «ПАЗ Вектор Некст» среднего класса. До конца 2025 года перевозчики планируют получить еще девять автобусов ЛиАЗ, адаптированных для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников.

По итогам года более 18% действующего автобусного парка составляет новый транспорт, буквально с конвейера. Новые автобусы позволят пассажирам не только передвигаться с комфортом, но и пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты проезда, в том числе используя карту «Мир» и делая свои поездки ещё экономичнее.

В 2026 году Орловская область продолжить участвовать в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» в части обновления общественного транспорта. На ближайшую трехлетку для его реализации предусмотрено финансирование в размере более 300 млн рублей, что позволит обновить не менее 50 автобусов.  Также в ходе недавней встречи с Министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным областные чиновники обсудили перспективы модернизации городского наземного электротранспорта.

Справка

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система, участниками которой являются более 220 банков, осуществляющих прием и обслуживание карт «Мир». Более 210 банков в России занимаются эмиссией карт «Мир» – уже выдано свыше 468 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и другие бонусы.

