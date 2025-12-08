Более 3,3 млн рублей сэкономили орловцы, оплачивая поездки смартфоном по карте «Мир»

Пассажиры активно пользуются специальным предложением.

Жители Орловской области за три месяца сэкономили 3,3 миллиона рублей. Такой эффект дала акция платежной системы «Мир». Она стартовала 1 сентября и позволяет снизить стоимость каждой поездки в общественном транспорте на 6 рублей.

Как это работает?

Чтобы снизить стоимость поездки в общественном транспорте Орловской области, необходимо оплатить её картой «Мир», загруженной в смартфон.

Для этого подойдут такие приложения, как, например, Mir Pay и другие (привязать карту следует предварительно).

В транспорте достаточно приложить к терминалу оплаты мобильное устройство с поддержкой NFC-функции. Следует удерживать смартфон до отображения результата на экране.

С карты спишется на 6 рублей меньше, чем предполагает действующий тариф. На одном рейсе допускается несколько оплат одним мобильным устройством с загруженной картой «Мир» (если у перевозчика нет технических ограничений).

Проконтролировать сумму списания можно в мобильном приложении банка, а также с помощью push- или СМС-уведомлений.

По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Возможность сэкономить есть до 31 декабря 2025 года в автобусах, курсирующих по Орловской области, троллейбусах и трамваях в Орле. Всего порядка 230 маршрутов. На текущий момент в регионе около 750 транспортных средств оснащены необходимыми терминалами.

Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова отметила, что пассажиры могут не волноваться по поводу мобильного интернет-соединения.

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона − даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», — подчеркнула Мария Точилова.

Популяризация бесконтактных банковских карт не несет дополнительных расходов для перевозчиков – все затраты компенсируются организатором акции.

Также отметим, оплата мобильным устройством – это очень удобно. Не нужно искать мелочь, носить с собой карты. NFC−функции есть практически в любом современном смартфоне, а телефон – всегда под рукой. Мало кто из современных людей выходит без него из дома.

На каких маршрутах действует скидка?

Маршруты, где можно сэкономить, охватывают всю Орловскую область. Они проходят через города Орел, Мценск, Ливны, Дмитровск, небольшие населенные пункты и деревни. На 6 рублей меньше можно платить в транспорте учрежденного областью «АТП», МУП «ТТП» Орла, ООО «Покровская КТС», АО «ЭкоСервис», АО «Коммунальщик». Помимо муниципальных и государственных перевозчиков, к акции присоединился целый ряд коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей.

Общественный транспорт Орловской области сегодня работает на 289 маршрутах и имеет разветвленную сеть в крупных городах, позволяя добраться от окраин к центру и обратно. По данным Орелстата, в 2024 году автобусами общего пользования по Орловской области перевезено 46,7 млн человек. За январь-октябрь 2025 – 39,8 миллиона.

В Орле сохранилась единственная в Черноземье трамвайная система − первый вагон был запущен в нашем городе более 127 лет назад. Троллейбусное движение в этом году отмечает 57-летие. Экологичный и вместительный электротранспорт обеспечивает доступность промышленных зон и «старого города». И почти 85% транспортных средств в Орловской области оснащены терминалами для бесконтактной оплаты.

С полным перечнем маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. По ссылке также доступна подробная информация о правилах предоставления скидки на проезд.

Качественное обновление транспортной системы

В 2022 году для Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла было приобретено 48 низкопольных автобусов, а также 32 – марки ПАЗ. Они позволили заменить маловместительные транспортные средства и расширили возможности поездок для маломобильных граждан. В 2024 году 80 новых автобусов распределены между несколькими муниципалитетами и районными центрами. Все транспортные средства оснащены видеонаблюдением, голосовыми информаторами и системой учета пассажиропотока. Обновление позволило сократить количество жалоб на транспортное обслуживание со стороны населения почти на треть. Случаи неисполнения рейсов стали единичными, подчеркнули в КУ ОО «Организатор перевозок».

В ноябре 2025 года АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передало орловским перевозчикам автобусы для межмуниципального сообщения. После государственной регистрации и необходимой подготовки новые транспортные средства начнут курсировать по направлениям, связывающим областной центр с населёнными пунктами: Мценск, Кромы, Нарышкино, Знаменское, Шиловский, Топкое, Хотетово, Ломовое, Троицкое, Красная Заря.

Для удобства жителей Образцово и микрорайона Лужки на маршрут № 420 выйдут два низкопольных автобуса «Газель Сити», проинформировал Портал Орловской области. На маршрут № 403 «Орел – Мценск» выйдут пять низкопольных автобусов «ПАЗ Вектор Некст» среднего класса. До конца 2025 года перевозчики планируют получить еще девять автобусов ЛиАЗ, адаптированных для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников.

По итогам года более 18% действующего автобусного парка составляет новый транспорт, буквально с конвейера. Новые автобусы позволят пассажирам не только передвигаться с комфортом, но и пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты проезда, в том числе используя карту «Мир» и делая свои поездки ещё экономичнее.

В 2026 году Орловская область продолжить участвовать в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» в части обновления общественного транспорта. На ближайшую трехлетку для его реализации предусмотрено финансирование в размере более 300 млн рублей, что позволит обновить не менее 50 автобусов. Также в ходе недавней встречи с Министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным областные чиновники обсудили перспективы модернизации городского наземного электротранспорта.

Справка

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система, участниками которой являются более 220 банков, осуществляющих прием и обслуживание карт «Мир». Более 210 банков в России занимаются эмиссией карт «Мир» – уже выдано свыше 468 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и другие бонусы.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – АО «НСПК». ИНН 7706812159.