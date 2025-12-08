В Орле новый лифт потерпел крушение

Не ремонт, а русская рулетка, сокрушаются жители.

Дом №3 по улице Игнатова остался без лифтов из-за аварии нового оборудования. Жильцы 14-этажного МКД решили публично заявить о чрезвычайной ситуации, в которую их поставила программа капитального ремонта. Ниже приведем текст письма, поступившего в редакцию.

«Вместо комфорта и безопасности мы получили прямую угрозу нашей жизни.

Суть происшествия:

По программе капремонта в нашем доме начали замену двух лифтов. Этот процесс изначально сопровождался нарушениями: лифты стали устанавливать под старую, неотремонтированную кровлю. Как только пошли регулярные дожди, подрядчик остановил работы по монтажу. Только после продолжительных обращений жильцов в управляющую компанию, фонд капремонта, жилищную инспекцию и к губернатору Орловской области управляющая компания произвела необходимый ремонт кровли, и работы по установке лифтов продолжились.

Первым заменили грузовой лифт. 1 декабря 2025 года он был принят комиссией, подписаны все документы, и на следующий день его запустили в эксплуатацию. И тогда же начался демонтаж пассажирского лифта.

4 декабря 2025 года этот новый лифт совершил неконтролируемый подъем на технический этаж, с силой ударился о крышу лифтовой шахты и упал на уровень 14-го этажа.

Это не поломка. Это авария. Нам, жильцам, чудовищно повезло, что в тот момент в кабине никого не было. В противном случае трагедии было бы не избежать.

Теперь наш дом полностью остался без лифтов. Пожилые люди, семьи с колясками, все жители оказались в заложниках у этой ситуации.

Мы не одни в этой беде. Из общения с соседями нам стало известно, что похожая опасная ситуация произошла в четырнадцатиэтажке по соседству по ул. Октябрьской, 205, где также параллельно меняют лифты по программе капремонта. Там новый пассажирский лифт вел себя неадекватно: ехал вниз, внезапно остановился, а затем бесконтрольно понесся вверх. Людям в испуге удалось выйти только на 14-м этаже. Этот факт доказывает, что проблема носит системный характер и связана с качеством работ или самого оборудования новых лифтов.

У нас есть серьезные вопросы:

К подрядной организации: Как вы объясните падение нового лифта? Какие бракованные компоненты или халтурный монтаж привели к этому? Где гарантии, что пассажирский лифт, который теперь будут монтировать, не окажется таким же смертельным тренажером?

К приемной комиссии (заказчику, контролирующим органам): Что именно вы принимали 1 декабря? Как можно было подписать акты, если через 3 дня лифт демонстрирует фатальные сбои?

К региональному оператору капремонта и властям: Кто несет ответственность? Кто обеспечит реальную, а не показную проверку ВСЕХ работ и заменит бракованное оборудование за свой счет?

Наши требования — это требования о выживании:

Немедленное, полное и прозрачное расследование причин аварии с привлечением независимых экспертов.

Публичный отчет о результатах расследования для жильцов.

Полная замена всего недопустимо бракованного лифтового оборудования в нашем доме за счет виновной стороны.

Внеплановая, углубленная проверка с участием представителей жильцов на всех этапах монтажа и наладки пассажирского лифта перед его запуском.

Официальные ответы на все вопросы от ответственных организаций.

Мы не согласны быть заложниками системы, где капремонт опаснее износа. Мы отказываемся молча ждать, пока кто-то погибнет».