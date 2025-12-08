Скончался священник Казанского храма Нарышкино Игорь Шишков

Он был не только священнослужителем, но и ветераном войны в Афганистане.

Игорь Шишков, служивший в Нарышкино в храме Казанской иконы Божьей матери, скончался накануне, 7 декабря. Это произошло скоропостижно. Информацию сообщили в Орловской митрополии.

Биография Шишкова была насыщенной. Он родился в Московской области в Коломне в 1958 году. Окончил артиллерийское училище (десантный факультет). Далее служил в качестве профессионального военного.

С ноября 1979 по декабрь 1981 года Игорь Шишков участвовал в боевых действиях в Афганистане. С 1988-го года работал в военных комиссариатах Орловской области – в районных центрах Красная Заря и Нарышкино. Ещё через десять лет уволился в запас.

За свою военную службу Шишков отмечен орденом Красной Звезды, а также рядом других наград.

Дальнейшая жизнь Игоря Шишкова оказалась связана с православной церковью. В 2002 году он стал диаконом, в 2010 году — пресвитером.

В Казанском храме Нарышкино он служил около четверти века. Здесь же 10 декабря в 11 часов отпоют иерея. Службу возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

В 13:00 у Никольского кладбищенского храма села Лукьянчиково состоится погребение.

ИА «Орелград»