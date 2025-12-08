Число погибших на орловских дорогах выросло до 122 человек

Одновременно увеличилось количество раненных в результате ДТП.

В Орловской области за 10 месяцев 2025 года было зарегистрировано 4495 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 618 – с пострадавшими. В результате дорожных инцидентов 122 человека погибли и 798 получили ранения. Месяцем ранее количество погибших составляло 108 человек, раненных – 728 человек. Таким образом, только в октябре на дорогах региона в ДТП погибли 14 человек и 70 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным регионального Управления МВД, за 10 месяцев текущего года на автотрассах федерального значения, пересекающих регион, произошло 143 дорожно-транспортных происшествия, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 225 ДТП. Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 196 аварий, в результате которых 261 человек получил ранения различной степени тяжести и 30 человек, к сожалению, погибли.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 3679 материалов, – следует из информации УМВД. – По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 613 лиц, еще 150 подвергнуты административному аресту».

Тем временем сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие на базе отделения № 4 экзаменационной работы Межрайонного отдела технического надзора, регистрационно-экзаменационной работы. Проще говоря, они побеседовали с кандидатами в водители – гражданами, пришедшими для сдачи теоретического экзамена. Все участники беседы раньше имели права, которых их лишили за совершение правонарушений.

«Аудиторию для беседы выбрали не случайно, – уточняет пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Все присутствующие ранее были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения Правил дорожного движения, которые повлекли лишение права управления транспортными средствами. Целью инспекторов стало предотвращение повторных нарушений. В ходе беседы сотрудники полиции акцентировали внимание на ключевых аспектах безопасности дорожного движения, которые чаще всего становятся причинами дорожно-транспортных происшествий».

