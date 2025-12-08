Орловщина оказалась регионом с малодоступными автомобилями

Возможность таких покупок в разных субъектах оценили эксперты.

Исследование провело «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости».

Орловская область заняла в нём 70-е место из 85-ти. В рамках ЦФО наш регион предпоследний — после Тамбовской области.

Специалисты, исходя из официальных данных, оценили долю семей, способных за счёт кредитных средств купить и содержать новый автомобиль стоимостью около 1,3 миллиона рублей. В Орловской области таких оказалось 10,4% от общего числа. Если же речь идёт о машинах стоимостью 2,9 миллиона, то это всего 2,3% семей.

Первые места заняли Ямало-Ненецкий АО и Чукотский АО, а также Магаданская область. Москва — на пятом месте, Петербург — на одиннадцатом.

