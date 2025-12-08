Орловцы пожаловались на негерметичную маршрутку

Обычное стекло заменили оргстеклом.
Соответствующее фото появилось в паблике «Город Орел! Орловчане Вконтакте». Автобус обслуживает маршрут №19 («Улица Планерная — улица Трудовых резервов»).
«Стекла нет, снаружи на шурупах привинчен лист оргстекла!!! Про ужасную грязь вообще молчу, даже номер не видно», – отметил автор публикации.
В комментариях некоторые пользователи указали, что во многих других маршрутках Орла боковые и задние окна, фактически, тоже не выполняют свою функцию полноценно, так как в значительной степени закрыты многочисленными рекламными объявлениями.
ИА «Орелград»