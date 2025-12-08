Мэр Орла анонсировал, что ученики 12 января вернутся в гимназию №39

Техническая готовность на сегодня 97%, заявил Юрий Парахин.

О капремонте школ Орла поговорили на совещании в администрации региона 8 декабря. Закрыт лишь один контракт – на школу №15. До конца года ожидается завершение работ по документации для лицея №32. (Дети начали учиться в обновленном здании в сентябре ).

«По капитальному ремонту школы номер 39 работы проводятся в рамках муниципального контракта от 11 апреля 2024 года. Стоимость контракта – 222,3 миллиона рублей. Техническая готовность сегодня 97%. В настоящее время продолжаются работы по проводке электроснабжения, слаботочных систем, работы по монтажу сантехники, проводится сборка и расстановка мебели. Также до конца текущего года подрядчиком планируется загрузка в экспертизу дополнительных объемов работ. Планируем начало образовательного процесса в данном образовательном учреждении с 12 января 2026 года, то есть с третьей четверти», – заявил Юрий Парахин.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что перенос на 2026 год противоречит соглашению с Министерством просвещения. Глава региона предложил завершить контракт, а с допработами подрядчик пускай обращается в суд.

«У меня предложение немножко радикальное, но оно как бы про некий порядок. Это не они ходят на совещания краснеть перед всеми вице-премьерами, министрами и премьерами, когда у тебя подрядчик на два года на экспертизе засел. У нас есть обязательства перед детьми, родителями, Минпросвещения. До конца года нужно завершать контракт. Есть основания обращаться в суд – пожалуйста».

