В орловском поезде в метро проедут около 5 миллионов человек

Губернатор призвал готовиться к информационному запросу.

На минувшей неделе в московском метро запущен тематический поезд «Орловская область». Об ожидаемом эффекте на совещании 8 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Мы окно информационное этим шагом прорубили», – прокомментировал глава региона.

Около 5 миллионов пассажиров перевозит один состав за полгода. И это возможность представить регион: писателей, государственных деятелей, зубров, туристические маршруты, орловский спис и так далее.

«Прошу здесь готовиться тогда к запросу информационному. Точно будет», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”