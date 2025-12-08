В орловском поезде в метро проедут около 5 миллионов человек

8.12.2025 | 11:19 Культура, Новости

Губернатор призвал готовиться к информационному запросу.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

На минувшей неделе в московском метро запущен тематический поезд «Орловская область». Об ожидаемом эффекте на совещании 8 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Мы окно информационное этим шагом прорубили», – прокомментировал глава региона.

Около 5 миллионов пассажиров перевозит один состав за полгода. И это возможность  представить  регион:  писателей, государственных деятелей, зубров, туристические маршруты, орловский спис и так далее.

«Прошу здесь готовиться тогда к запросу информационному. Точно будет», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


