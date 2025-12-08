В Орле назвали кафе с блюдами из сомнительной баранины

На мясо не оформлялись необходимые документы.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сотрудники ведомства проверили деятельность орловских кафе и ресторанов, которые используют ресурс Яндекс.Еда. Для этого они проанализировали данные информационной системы «ВетИС» и популярного сервиса по доставке еды.

Проверка проводилась по поручению Министерства сельского хозяйства России. Причём в центре внимания должны были оказаться «туши мелкого рогатого скота» сомнительного происхождения, которые пускают в ход в общепите.

В итоге ведомство выявило ряд предприятий, которые не регистрировались в системе «Цербер» и не оформляли необходимые документы на сырьё, в том числе на баранину.

Подобные нарушения зафиксированы в кафе

«Мангал-House» ИП Карапетяна Рубена Ваниковича (улица Тургенева, 26),

«Lighthouse» ИП Арзаканцяна Артака Ашотовича (Карачевское шоссе, 74),

«Don» ИП Сагань Дмитрия Викторовича (Металлургов, 34).

По фактам нарушений владельцам заведений направлены предостережения. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру.

ИА «Орелград»