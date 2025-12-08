В Орле назвали кафе с блюдами из сомнительной баранины

8.12.2025 | 12:03 Важное, Закон и порядок, Новости

На мясо не оформлялись необходимые документы.

Фото: www.google.com/maps

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сотрудники ведомства проверили деятельность орловских кафе и ресторанов, которые используют ресурс Яндекс.Еда. Для этого они проанализировали данные информационной системы «ВетИС» и популярного сервиса по доставке еды.

Проверка проводилась по поручению Министерства сельского хозяйства России. Причём в центре внимания должны были оказаться «туши мелкого рогатого скота» сомнительного происхождения, которые пускают в ход в общепите.

В итоге ведомство выявило ряд предприятий, которые не регистрировались в системе «Цербер» и не оформляли необходимые документы на сырьё, в том числе на баранину.

Подобные нарушения зафиксированы в кафе

  • «Мангал-House» ИП Карапетяна Рубена Ваниковича (улица Тургенева, 26),
  • «Lighthouse» ИП Арзаканцяна Артака Ашотовича (Карачевское шоссе, 74),
  • «Don» ИП Сагань Дмитрия Викторовича (Металлургов, 34).

По фактам нарушений владельцам заведений направлены предостережения. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU