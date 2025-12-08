В Орле назвали кафе с блюдами из сомнительной баранины

На мясо не оформлялись необходимые документы.
Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Сотрудники ведомства проверили деятельность орловских кафе и ресторанов, которые используют ресурс Яндекс.Еда. Для этого они проанализировали данные информационной системы «ВетИС» и популярного сервиса по доставке еды.
Проверка проводилась по поручению Министерства сельского хозяйства России. Причём в центре внимания должны были оказаться «туши мелкого рогатого скота» сомнительного происхождения, которые пускают в ход в общепите.
В итоге ведомство выявило ряд предприятий, которые не регистрировались в системе «Цербер» и не оформляли необходимые документы на сырьё, в том числе на баранину.
Подобные нарушения зафиксированы в кафе
- «Мангал-House» ИП Карапетяна Рубена Ваниковича (улица Тургенева, 26),
- «Lighthouse» ИП Арзаканцяна Артака Ашотовича (Карачевское шоссе, 74),
- «Don» ИП Сагань Дмитрия Викторовича (Металлургов, 34).
По фактам нарушений владельцам заведений направлены предостережения. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру.
