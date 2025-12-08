Мэр Орла признал риски по капремонту школы №29

Завершение работ откладывается на пять месяцев.

О ходе капремонта в образовательных учреждениях Орла мэр Юрий Парахин рассказал на совещании в администрации региона 8 декабря. Здание школы №29 приводят в порядок за 139,7 миллиона рублей. Срок окончания работ, с учетом приостановки, – 7 января 2026 года. В настоящее время монтаж вентиляционного фасада выполнен на 80%, монтаж электропроводки – 75%, оштукатуривание стен – 95%, керамическая плитка уложена на 55%, линолеум – 15%, вентиляционные системы – 60%.

“Продолжаются работы на данном объекте. Мебель и компьютерное оборудование для школы закуплено в полном объеме. Общая готовность объекта составляет 78%, – пояснил Юрий Парахин. – В настоящий момент мы видим риски: объективно срок исполнения контракта, исходя из объема выполненных работ, – май 2026 года”.

Не успели уложиться в сроки и по гимназии №39. После нескольких переносов образовательный процесс обещают начать с третьей четверти. Документально лишь в декабре завершится капремонт лицея №32. Более-менее в срок уложились в школе №15. На ее открытие после капремонта 1 сентября приезжал лично губернатор Андрей Клычков. Однако контракт полностью исполнен 14 ноября.

