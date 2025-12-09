На Орловщине отмечают юбилей обретения мощей Георгия Косова

9.12.2025

В том же 2000-м году он был причислен к лику святых.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Сейчас мощи, обретённые ровно четверть века назад, хранятся в Преображенском соборе города Болхова.

Основная часть жизни знаменитого священника тоже оказалась связана с Болховским районом, хотя он родился на территории, которая сейчас относится к Курской области (в селе Андросово, 4 апреля 1855 года). Он окончил Орловскую духовную семинарию, а затем стал священником и получил назначение в Болховский уезд в село Спас-Чекряк.

Его служение, полное самоотверженности, сделало Косова известным и уважаемым не только на Орловщине, но и по всей России. За духовным утешением к нему приходили тысячи людей. О нём высоко отзывался Иоанн Кронштадский и писал Михаил Пришвин.

Священник скончался 8 сентября 1928 года. Его похоронили в селе Спас-Чекряк. Здесь же состоялось обретение мощей (9 декабря 2000 года). Перед этим, 20 августа того же года, Русская православная церковь официально причислила его к святым.

ИА «Орелград»


