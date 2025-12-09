В этом году на Орловщине на счета ветеранов СВО зачислили около 25 миллиардов

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Цифры были озвучены на заседании Коллегии Управления Федерального казначейства по нашему региону. Встречу приурочили к 33-й годовщине создания этого органа.

За 11 месяцев этого года в регионе на счета ветеранов специальной военной операции зачислено около 24,8 миллиарда рублей. При этом общая сумма выплат всем жителям области составила 95,9 миллиардов.

По словам губернатора, все эти финансовые операции были проведены качественно и оперативно.

Также Клычков отметил рост доходов от размещения временно свободных средств единого казначейского счета. Управление Федерального казначейства является главным администратором этих доходов. В 2024-м показатель составил примерно 559 миллионов, а в этом — уже около 833,5 миллиона.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»