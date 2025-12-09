В Орле выступил профессор Алабамского университета

Пианист Яков Касман исполнил Чайковского в музее Тургенева.

Для посетителей встречи прозвучали вещи из “Детского альбома” знаменитого композитора. Об этом сообщают “Вести-Орёл”.

Касман – местный уроженец, выпускник музыкальной школы имени Калинникова. Однако в настоящее время живёт в США.

Тем не менее, знаменитый уроженец не забывает родной город. В будущем году Яков Касман планирует снова приехать в Орёл и провести занятия с местными пианистами.

Также в рамках встречи состоялась выставка орловского художника Николая Силаева, ушедшего из жизни несколько лет назад.

ИА “Орелград”