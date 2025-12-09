Орловцев приглашают в Школу волонтёров-медиков

9.12.2025 | 17:46 Медицина, Новости

Занятие состоится 17 декабря.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Всех желающих будут ждать в 14:00 в актовом зале Медицинского института Орловского государственного университета имени Тургенева (на Октябрьской, 25).

Мероприятие организует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Главные задачи – освоить базовые медицинские навыки, найти единомышленников и внести свой вклад в развитие добровольческого движения и социальной ответственности.

Запланированы теоретические лекции от опытных медиков и наставников и практические занятия по оказанию первой помощи.

Понадобится предварительная регистрация. Заявки принимают региональный координатор отделения Дарья Кузнецова и её заместитель Анастасия Бологова.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


