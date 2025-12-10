Орловская промышленность осталась в отрицательной зоне

Индекс промышленного производства продолжает минусовать.

Правительство Орловской области обнародовало текущие итоги социально-экономического развития региона. Из отчета следует, что региональный индекс промышленного производства за январь-октябрь 2025 года составил 95,6 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 96,2 процента. Из этих данных видно, что реальный сектор региональной экономики заметно просел.

Для сравнения, годом ранее на аналогичную дату индекс промышленного производства на Орловщине составлял 111,7 процента, причем в сфере обрабатывающих производств он оценивался в 111,2 процента. Однако текущий год складывается для реального сектора экономики сложнее предыдущего, хотя в прогнозе развития региона все еще предполагается выход индекса в положительную зону по итогам всего 2025 года.

Сообщается также, что за 10 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 234,5 миллиарда рублей, или 100,8 процента к уровню января-октября 2024 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 214 миллиардов рублей, или 101,0 процента. То есть часть статистически важных показателей все-таки имеет положительный баланс.

Что касается других отраслей, то в агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-сентябре 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 120,2 миллиарда рублей, или 106,0 процента в действующих ценах и 93,8 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2024 года.

Прибавила и инвестиционная сфера. Так, на развитие экономики и социальной сферы области за девять месяцев 2025 года за счет всех источников финансирования было использовано 51,937 миллиарда рублей – таков объем инвестиций в основной капитал, что составило 133,5 процента в действующих ценах и 119,7 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2024 года.

