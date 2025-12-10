Бывшего владельца «Агротерры» могут признать экстремистской компанией

Генпрокуратура требует такого статуса для NCH Capital Inc, которая владела хозяйствами, в том числе, и в Орловской области.

Всего в состав «Агротерры» входили 24 хозяйства в шести регионах (в основном, в ЦФО). В 2024-м году холдинг национализировали. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как пишет «Коммерсант», Генеральная прокуратура России подала в Тверской районный суд Москвы иск о запрете деятельности компании NCH Capital Inc, которая владела «Агротеррой» до национализации. Также ведомство требует признать деятельность этого юрлица экстремистской.

Известно, что также в иске фигурируют основатель компании, гражданин США Джордж Рор и гражданин Австралии Морис Табациник.

ИА «Орелград»