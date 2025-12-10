На Орловщине сделали ещё один шаг к новой экономической зоне

Столичные эксперты оценили потенциал «Орловского полесья».

Фото: Пресс-служба Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab»

В национальном парке побывала команда Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab». Они обследовали саму территорию, а также прилегающие участки. Экспертов интересовали перспективы по созданию здесь особой экономической зоны, нацеленной на ускоренное развитие туризма.

Напомним, о планах на новую ОЭЗ заявлял губернатор. Андрей Клычков указал, что такая инициатива поможет развить потенциал нашего региона и уйти от специализации на «поездках одного дня».

В ходе визита эксперты оценили вопросы инфраструктуры и транспорта, возможности потенциальных инвестиций. Также состоялись встречи с представителями «Орловского полесья» и природоохранного сообщества, потенциальными инвесторами.

В начале следующего года запланирован новый визит сотрудников «ЦЕНТР Lab» на Орловщину. В его рамках состоится целая стратегическая сессия.

Об этом сообщает пресс-служба Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab».

