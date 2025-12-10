СМИ: Адвокат, подозреваемый в мошенничестве — Андрей Рослов

В Орле его знают как экс-депутата городского совета, а также экс-директора школы №30.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости».

Напомним, предполагаемой пострадавшей является пожилая и недееспособная родственница подозреваемого. СМИ утверждает, что это троюродная тётя Андрея Рослова.

«Было выявлено, что экс-депутат отвёл троюродную тетю (из-за психического расстройства она не может в полной мере осознавать свои действия) к нотариусу Наталье Натальиной, где заверил договор дарения половины квартиры (вторая принадлежит ее дочери-колясочнице)», – пишет издание.

Как предполагает следствие, женщина считала, что подписывает договор об оформлении опеки, а на самом деле утвердила договор о дарении своей части недвижимости.

Напомним, Рослов являлся директором школы №30, а также депутатом городского совета. В парламенте областного центра он состоял во фракции КПРФ.

