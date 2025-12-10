Дефицит бюджета Ливенского района покроют жители

Депутаты Ливенского райсовета согласовали поправки в бюджет на 2025 год.

Ливенский районный Совет народных депутатов утвердил поправки в муниципальный бюджет на 2025 год, предложенные администрацией района. Проект решения был подготовлен в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов, а также уточнением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, пояснили в районном управлении финансов.

В результате внесенных изменений объем доходов бюджета Ливенского района в 2025 году увеличен на 16,524 миллиона рублей. Он составит 1,065 миллиарда рублей. По расходам бюджет вырос на 3,623 миллиона – до 1,114 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году уменьшится на 12,9 миллиона рублей и составит 49,159 миллиона. Интересно, что источником покрытия дефицита текущего года местные власти называют налог на доходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

То есть, задача по покрытию дефицита возложена на простых граждан и мелкий бизнес, что нечасто встретишь в подобных документах. Впрочем, вероятно, местные финансисты опираются на благоприятные прогнозы по поступлению налогов в конце текущего года. Об этом говорит тот факт, что решением депутатского корпуса предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 14,297 миллиона рублей.

В нее, в частности, включено увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 11,935 миллиона рублей и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 1,3 миллиона рублей. Кроме того, небольшой прибавки финансисты ожидают от единого сельскохозяйственного налога, сборов государственной пошлины, доходов от сдачи в аренду имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и тому подобное.

ИА “Орелград”