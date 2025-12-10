Орловцы могут получить кредиты на восстановление памятников

Общие условия поддержки озвучила пресс-служба губернатора.

Орловские инвесторы, принимающие участие в восстановлении объектов культурного наследия (ОКН), могут получить финансовую поддержку по линии ПАО ДОМ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. В ведомстве напомнили, что в феврале 2024 года в послании Федеральному Собранию президент Владимр Путин поручил к 2030 году привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия.

«Ключевая цель программы не просто восстановить объект, но и дать ему вторую жизнь, сделать его частью экономики региона, – отметили в пресс-службе губернатора. – Для удобства потенциальных инвесторов создана платформа наследие.дом.рф, где собрана актуальная информация о более чем 1600 требующих реставрации объектах из 81 региона России».

В ноябре 2025 года в законодательство внесли изменения, предполагающие интеграцию платформы с государственными информационными системами. А с июня 2025 года для инвесторов ОКН действует единая льготная ставка по кредитам на восстановление исторических объектов во всех регионах страны – не более 9 процентов.

Оператором программы льготного кредитования выступает ПАО ДОМ.РФ, к ней подключились уже шесть банков. Взять кредит могут индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются правообладателями ОКН. Объект может находиться у них в собственности, или может быть передан им по договору аренды, в рамках концессионного соглашения либо на праве безвозмездного пользования.

«Кредит может быть выдан на разработку проектной документации, реставрацию, приспособление объекта для современного использования, – отмечает пресс-служба губернатора. – Предельный срок кредитного договора не ограничен. Завершить реставрационные работы на объекте и подписать акт приемки необходимо до 31 декабря 2030 года».

В Орле обветшавшие дома-памятники несколько лет назад начали сдавать в аренду по символической цене в 1 рубль. Но проблему восстановления таких домов пока это не решило. На четвертом заседании Орловского горсовета депутаты даже внесли изменения в «Порядок предоставления в аренду муниципального имущества города Орла». Целью поправок является ужесточение требований к арендаторам, в первую очередь, в отношении объектов культурного наследия.

«Как отметил председатель городского Совета Владимир Негин, в ходе обсуждения этого вопроса в рамках профильного комитета по муниципальной собственности и землепользованию были выявлены тревожные случаи: некоторые арендаторы годами не приступают ни к разработке проектной документации, ни к самим реставрационным работам. Это приводит к тому, что памятники не только не восстанавливаются, но и продолжают ветшать, разрушаясь под воздействием времени», – сообщала по этому поводу пресс-служба горсовета.

Согласно поправкам если арендатор в течение двух лет не подготовил проектную документацию или в течение семи лет не приступил к работам по сохранению объекта культурного наследия, арендодатель будет требовать устранения нарушений. В случае невыполнения этого требования, договор аренды может быть расторгнут через суд. При нарушении сроков подготовки проектной документации договор аренды будет расторгаться в одностороннем порядке. Государственный контроль за объектами культурного наследия будут вести региональные органы охраны, добавили в пресс-службе городского парламента.

ИА “Орелград”