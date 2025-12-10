Лучших хранителей наследия русского народа выбрали в Орле

Организаторы огласили итоги областного конкурса.

VIII областной заочный конкурс «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа» завершен. Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, всего на суд жюри было представлено 24 конкурсные работы от 26 участников. Активность проявили конкурсанты из Болховского (7 участников), Глазуновского (6) и Новосильского (2) районов. Заявки также поступили из Троснянского, Урицкого, Знаменского, Верховского и Мценского районов, городов Орла и Курска.

«В 22-х работах описаны традиции скотоводства 30-80-х годов 20 века и только две конкурсные работы рассказали о традиционной орловской пляске и хороводах», – уточнили в Центре. Места распределились следующим образом. В номинации «Традиционная хореография» 1-е место поделили Валентина Леонова, заведующая Бориловским СДК МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Болховского района, и Антонина Пьянова из МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек муниципального района Болховский Орловской области».

В номинации «Традиционное скотоводство» жюри присудило сразу шесть первых мест. Их получили: Елена Зуева, художественный руководитель Новополевского Дома культуры; Елена Тимонина, художественный руководитель Новополевского Дома культуры; Наталья Борнякова, директор МБУК «Социальнокультурный центр Черемошенского сельского поселения»; Валентина Болгарии, руководитель фольклорного ансамбля «Духовские родники»; Ольга Петешова, участник фольклорного ансамбля «Духовские родники»; Елена Козлова, ведущий методист филиала БУКОО ООЦНТ «Ильинский Дом традиционной культуры».

Остальным участникам в этой номинации были присуждены вторые места. Работы лауреатов будут рекомендованы для размещения в региональном каталоге объектов нематериального этнокультурного наследия. Напомним, указанный конкурс стартовал в октябре 2025 года. Он был организован Орловским областным центром народного творчества во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области. Участие в конкурсе могли принять участие работники учреждений культуры и образования, обучающиеся, краеведы, коллекционеры предметов народного искусства и все прочие любители народной культуры.

Целью являлось выявление подлинных носителей народных традиций Орловской области, а задачами были объявлены: сохранение и актуализация нематериального этнокультурного достояния Орловской области; передача самобытных образцов народной культуры новым поколениям; приобщение к ценностям традиционной культуры различных социально-возрастных групп населения; использование в практике учреждений культурно-досугового типа результатов собирательской и исследовательской деятельности.

ИА “Орелград”