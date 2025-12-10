Итоги первого агродиктанта высоко оценили в Орле

В городе даже прошло торжественное чествование организаторов.

Штаб общественной поддержки Орловской области провел торжественное чествование организаторов региональных площадок всероссийского «Агродиктанта». Этот масштабный проект, объединивший участников со всех уголков страны, в этом году прошел в России впервые. Орловщина довольно активно подключилась к этой акции. В диктанте приняли участие около 1600 орловцев, которые смогли проверить уровень своих знаний в аграрной сфере.

Диктант проходил на 40 площадках, организованных на базе учебных заведений, сельскохозяйственных предприятий и финансовых организаций. Основной площадкой стал Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина, в стенах которого диктант написали более 500 участников, начиная от опытных специалистов и преподавателей и заканчивая учащимися агролицея.

«За вклад в успешное проведение первого диктанта благодарственные письма вручили председатель комитета по экономике Орловского облсовета, координатор федерального партийного проекта «Российское село» в Орловской области Юрий Ревин и руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева», – сообщает Штаб общественной поддержки Орловской области.

Успех первого «Агродиктанта» в регионе — это результат слаженной работы команды единомышленников, считает Юрий Ревин. По его словам, в целом по стране первый в своем роде диктант написали более 400 тысяч человек, акция прошла в 86 регионах России, где работало 9 тысячах площадок. Участники отвечали на 30 вопросов из разных сфер АПК: растениеводства, животноводства, племенного дела, рыбного хозяйства, цифровизации и экспорта сельхозпродукции.

«Более полутора тысяч орловцев, от студентов до опытных аграриев, показали высокий интерес к развитию сельского хозяйства! Выражаю всем участникам и организаторам огромную благодарность. Желаю достижения новых высоких результатов», – сказал Юрий Ревин.

Тем временем в региональном отделении «Единой России» рассказали, что по итогам 2025 года первый всероссийский «Агродиктант» получил широкий общественный отклик. В 2026 году проект продолжится с новыми площадками, обновленными вопросами и расширенной образовательной программой.

ИА “Орелград”