В Орле адвоката подозревают в обмане своей родственницы

Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Новость сообщили в реггиональном управлении Следственного комитета России.

Известно, что речь идёт о представителе Центрального филиала Орловской областной коллегии адвокатов. Предварительно установлено, что мужчина обманул свою же родственницу — женщину пожилого возраста.

Орловец знал, что пенсионерка страдает от заболевания, которое не позволяет ей осознавать последствия собственных действий. При этом ей принадлежала доля жилого помещения, расположенного в Железнодорожном районе.

Адвокат, используя её состояние, убедил женщину в необходимости заключить договор — якобы об оформлении опеки, а на самом деле о дарении недвижимости. В итоге он стал обладателем её недвижимого имущества стоимостью около 2 миллионов рублей.

На данный момент суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следствие продолжается.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»