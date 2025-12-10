В Орле адвоката подозревают в обмане своей родственницы

10.12.2025 | 11:15 Криминал, Новости

Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: vk.com/club56875931

Новость сообщили в реггиональном управлении Следственного комитета России.

Известно, что речь идёт о представителе Центрального филиала Орловской областной коллегии адвокатов. Предварительно установлено, что мужчина обманул свою же родственницу — женщину пожилого возраста.

Орловец знал, что пенсионерка страдает от заболевания, которое не позволяет ей осознавать последствия собственных действий. При этом ей принадлежала доля жилого помещения, расположенного в Железнодорожном районе.

Адвокат, используя её состояние, убедил женщину в необходимости заключить договор — якобы об оформлении опеки, а на самом деле о дарении недвижимости. В итоге он стал обладателем её недвижимого имущества стоимостью около 2 миллионов рублей.

На данный момент суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следствие продолжается.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU